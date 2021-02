Favoritos en la NBA, la profesión que no quiere para su hijo y más confesiones de James Rodríguez

James Rodríguez se animó a contestar algunas preguntas poco usuales en un video compartido por la Federación Colombiana de Fútbol, que estrena una sección en sus redes sociales llamada La Interna.

El 10 del equipo tricolor confesó su amor por el basquetbol y reveló quienes son sus jugadores favoritos en la NBA. “Siempre vi el básquet. Me gusta jugar mucho, cada que tengo tempo libre lo hago”.

“James Harden, LeBron James, Stephen Curry. De los históricos a Magic Johnson y Michael Jordan. Tengo una muy buena relación con Paul George, lo conocí hace como 6 años y me pareció una gran persona”, contó.

Sobre su familia, dijo que es muy feliz con Samuel, quien llegó a su vida desde el pasado mes de octubre. “Es una linda experiencia, asumiendo ese rol con responsabilidad y queriendo que mis hijos sean grandes personas”. Aunque aceptó que espera que su hijo no eligiera su misma profesión.

“No me gustaría mucho, es una profesión muy dura, a veces es injusta, yo no lo voy a obligar hacer lo que yo quiera, si le gusta y le apasiona algo que lo haga con todo el amor del mundo y sea feliz”, enfatizó.