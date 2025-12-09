Fecha y hora de final de la liga: 9 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 9 de diciembre de 2025:



Junior y Tolima son los finalistas de la Liga BetPlay Dimayor , luego de que América de Cali le ganara a Atlético Nacional 3 - 2, quitándole la posibilidad de llegar a la final. Ya se conoció las fechas y horarios de los partidos.

, luego de que América de Cali le ganara a Atlético Nacional 3 - 2, quitándole la posibilidad de llegar a la final. Ya se conoció las fechas y horarios de los partidos. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, habló de la preparación de Colombia para el Mundial 2026 .

. Ya se encuentran definidos la mayoría de los cupos asignados a los equipos colombianos para las competiciones Conmebol del próximo año.

del próximo año. El sindicato que representa a los jugadores de fútbol profesional en Colombia, Acolfutpro, denunció incumplimientos por parte de la Dimayor en los calendarios de partidos en la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí: