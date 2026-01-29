En vivo
Gremios celebran suspensión provisional de decreto de emergencia económica

Los principales gremios empresariales del país respaldaron la decisión de la Corte Constitucional de frenar temporalmente el decreto de emergencia económica del Gobierno, al considerar que evita un aumento acelerado de impuestos y posibles afectaciones a empresas, ciudadanos y entidades territoriales mientras se toma una decisión de fondo.

