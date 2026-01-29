Gremios celebran suspensión provisional de decreto de emergencia económica

La Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) reaccionaron ante la reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica del Gobierno nacional y todos los que se desprenden de este. Los presidentes de ambos gremios celebraron la decisión y coincidieron en que la medida evita un recaudo desmesurado por parte del Ejecutivo.

“Acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final. Reconocemos el rigor e independencia de la Corte. Desde AmCham Colombia reiteramos que los hechos invocados son estructurales y previsibles y exigen soluciones permanentes, no medidas extraordinarias”, aseguró María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que es una decisión de gran importancia al ser la primera vez que la Corte usa este recurso para, según él, prevenir un efecto irreparable sobre una cantidad de agentes económicos.

“No se puede decretar una emergencia económica por razones que ya se conocían, por hechos que no eran sobrevinientes y mucho menos porque el Congreso de la República no hubiera aprobado un proyecto de ley tributaria o un, o una ley de financiamiento presentada por el Gobierno nacional. Es muy importante, también desde el punto de vista constitucional, que se haya dado este paso por primera vez, ya que de lo contrario, considera la Corte, y consideramos muchos colombianos, se hubiera podido producir un efecto irreparable sobre una gran cantidad de agentes económicos, incluyendo ciudadanos, muchos ciudadanos, incluyendo empresas, incluyendo departamentos, incluyendo municipios, que estaban siendo afectados por algunas de las decisiones tomadas con base en la emergencia económica”, indicó.



Cabe resaltar que desde la expedición del decreto de emergencia, el pasado 29 de diciembre de 2025, hasta el 22 de enero de este año, el gobierno ha logrado un recaudo de $814.000 millones.