Sectores políticos reacciones a suspensión provisional del decreto de emergencia económica

La Corte Constitucional suspendió de manera provisional los efectos del decreto de emergencia económica. Esta es una decisión que ha generado diferentes posiciones.

Desde el Pacto Histórico volvieron a plantear la idea de la constituyente.

“Se congelan herramientas urgentes para proteger salud, educación y política social, se genera incertidumbre fiscal y se envía una mala señal en un momento crítico para el país. Cuando las instituciones bloquean soluciones para la gente, se hace necesario abrir un gran debate nacional, democrático y popular sobre las reglas del juego: un proceso constituyente que permita destrabar al Estado y ponerlo al servicio de las mayorías”, dijo el representante a la Cámara Gabriel Becerra.

En la oposición han celebrado la decisión, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa aseguró que durante el debate de control político en el Congreso se demostró que el Gobierno no tenía razones para decretar la emergencia.



“Lo advertimos persistimos y lo logramos. En nuestro debate de control político logramos demostrar que no estaban las condiciones dadas para generar más impuestos a los colombianos, que lo que requiere el país es un mejor gasto público, un mejor Gobierno y que se respeten los principios constitucionales”, aseguró Motoa.

Golpe de la Corte Constitucional a presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia y Rama Judicial

La representante a la Cámara de la Alianza Verde Katherine Miranda asegura que de esta manera se le pone un freno a los ‘decretazos’ del Gobierno.

“La Corte Constitucional suspende la Emergencia Económica y le pone freno a los decretazos del Gobierno. La democracia tiene reglas, y no se gobierna por atajos cuando no hay justificación real. Hoy gana la Constitución. Hoy pierde el abuso de poder”, señaló Miranda.

Y el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Ocampo dijo que era una mala decisión, pues además considera que la Corte debe fallar de fondo.

“Es el órgano de cierre, debería tener relaciones y decisiones concretas, no está bien. Este ejercicio que hizo el Gobierno trata de remediar inconvenientes que sectores políticos le pusieron al país para que el país no pudiera cambiar y fracasar. El presidente está haciendo uso de la norma constitucional”, agregó Ocampo.

La ministra de ambiente (e) Irene Vélez dijo que se busca frenar las transformaciones del país.

“Ve uno con nostalgia aquellos tiempos en que la Corte Constitucional era aliada del pueblo en la superación de las brechas de injusticia. Cuando haya crisis de subsidios de energía o dificultades para pagar la Unidad de Pago por Capitalización en salud, que a los colombianos no se nos olvide quién dio la orden”, dijo Vélez.

El candidato a la presidencia Juan Manuel Galán aseguró que la emergencia decretada no cumplía los requisitos constitucionales.

“Un estado de excepción no es un atajo para tapar errores fiscales ni para evadir al Congreso. Como lo advertimos, esta medida vulneraba la separación de poderes, generaba inseguridad jurídica y ponía en riesgo la confianza y la inversión. Hoy la Corte reafirma un principio básico de la democracia: las decisiones fiscales se debaten en el Congreso, no se imponen desde el Ejecutivo”, dijo Galán.

Mientras que el candidato Daniel Palacios dijo que el Gobierno lo que pretendía con la emergencia era imponer a la brava una reforma tributaria.

“Ojalá que Gustavo Petro en lugar de meterle la mano al bolsillo de los colombianos, para el derroche y la contratadera para promover a su heredero”, señaló Palacios.

Vicky Dávila agregó: “Gracias a la Corte Constitucional por tumbar la emergencia económica con la que Petro buscaba comprar las elecciones por 11 billones de pesos. Es la primera vez que se aplica esta medida cautelar. Los magistrados protegieron la Constitución y protegieron a los colombianos del abuso de este Gobierno Corrupto. Ahora a ganar la elecciones”, dijo Dávila.