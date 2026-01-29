En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobernadora del Valle respalda suspensión del decreto de emergencia económica

Gobernadora del Valle respalda suspensión del decreto de emergencia económica

Dilian Francisca Toro señaló que el decreto habría afectado sectores clave como la salud, la educación y el deporte, por lo que calificó como positiva la decisión de la Corte Constitucional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad