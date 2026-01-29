Gobernadora del Valle respalda suspensión del decreto de emergencia económica

La Corte Constitucional decidió este jueves suspender de manera provisional el Decreto de Emergencia Económica emitido por el Gobierno nacional. Tras el anuncio, se conocieron las primeras reacciones en el Valle del Cauca, entre ellas la de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien aseguró que se trata de una decisión que favorece a los territorios.

La mandataria fue enfática en señalar que el decreto habría generado afectaciones directas en sectores clave como la salud, la educación y el deporte, por lo que consideró positiva la determinación del alto tribunal.

“En lo que tiene que ver con licores y cigarrillos, para nosotros los territorios es una decisión acertada y muy oportuna, porque esto nos iba a generar impactos muy negativos, especialmente en salud, en el pago del régimen subsidiado a la Adres; en educación, como la alimentación escolar y el transporte, y por supuesto en el deporte, que también se vería afectado”, dijo la gobernadora.

En ese sentido, la mandataria manifestó que desde la Federación Nacional de Departamentos se había elevado una solicitud formal ante la Corte Constitucional para suspender el decreto mientras se tomaba una decisión de fondo.



“Por eso, desde la Federación de Departamentos habíamos solicitado la suspensión del decreto mientras se daba la decisión definitiva de la Corte Constitucional. Para nosotros es muy importante, porque de esta manera vamos a seguir recibiendo los recursos provenientes de licores y cigarrillos para subsidiar sectores fundamentales para nuestra sociedad”, señaló la gobernadora.

Por ahora, los recursos que reciben los departamentos por concepto de licores y cigarrillos no se verán afectados, lo que garantiza la continuidad de programas clave en salud, educación y atención social. En el caso del Valle del Cauca, estas rentas representan cerca de 800 mil millones de pesos anuales.