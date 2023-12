¿James Rodríguez seguirá en Sao Paulo?: 1 de diciembre de 2023– Blog Deportivo, programa completo

Este viernes, 1 de diciembre, se dieron los detalles de lo que dijo el astro argentino Lionel Messi de todo el mar de emociones que fue el Mundial de Qatar, ya que fue un sueño cumplido.

"Nunca hay que dejar de intentarlo y más cuando unos disfruta de lo que hace. Amo jugar a la pelota, amo venir a la selección, me encanta este lugar y antes por todo eso no los disfrutaba como lo hago hoy. Ni en los mejores sueños me lo hubiera imaginado de esta manera, superó toda la expectativa. Sabía que podía ser una locura, pero fue mucho más de lo que esperaba", manifestó Lionel Messi en la serie de Star Plus 'Campeones, un año después'.

Además, se comentó sobre James Rodríguez

y su continuidad en Sao Paulo.

"Estoy pensando en el presente, en el día a día. Como yo dije antes, el fútbol cambia demasiado, siempre. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. Entonces no sé. Solamente quiero hablar del presente, el presente ahora. Entonces voy a tratar de recuperarme, ayudar al equipo y si me quedo bien, pero la verdad no lo sé", dijo.

Publicidad

Por último, se habló sobre la posible ida de Leonardo

Castro de Millonarios a un equipo fuera de Colombia.

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, reveló en el programa que hay una seria propuesta de Alianza Lima para contar con los servicios del atacante, que ha sido uno de los más importantes en el esquema de Alberto Gamero.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: