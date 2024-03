Luis Díaz, no apto para FC Barcelona: 12 de marzo de 2024 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes, 12 de marzo, en Blog Deportivo estuvo Alberto Suárez, técnico del Real Cartagena, y habló sobre el inconveniente que tuvo con un periodista durante una rueda de prensa. "Hoy se ha caído muy bajo en una actividad que es importantísima en nuestra sociedad y nuestra economía", dijo Alberto Suárez, técnico del Real Cartagena.

Por otro lado,Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, se conectó para hablar sobre las complicaciones que se están presentando en la rueda prensa. "Entre todo el ecosistema del fútbol tenemos que de alguna manera manifestar con vehemencia el rechazo a todo tipo de acción violenta e intimidatoria para el fútbol y los protagonistas del ecosistema del fútbol", expresó el presidente de la Dimayor.

También, estuvo Rodrigo Holgado, jugador del América de Cali, quien habló sobre lo ocurrido durante el partido y para esto dijo lo siguiente: "Era un penal decisivo, si no lo metía me mataban".

Por último, se conoció queLuis Díaz, al parecer, no sería apto para el FC Barcelona, así lo dijo Bojan Krkic, experto en en scouting: ''Cuando estaba en el Porto le estábamos siguiendo, tiene calidad, talento, velocidad, regate, gol, tiene todo”, dijo; sin embargo, según él, no sería apto al ser un jugador sin regularidad: “El problema es que no tiene continuidad en rendimiento, no es un titular indiscutido (…) Te hace lo mejor y lo peor. Es decir, es un futbolista que te hace un partidazo y al siguiente no está, vive del pasado”.