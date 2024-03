La insólita razón por la que Luis Díaz no sería bienvenido en el FC Barcelona: "Vive en el pasado"

Luis Díaz está teniendo una temporada icónica en el Liverpool de Inglaterra. El guajiro completa 2.605 minutos en esta temporada 2023/24 siendo titular en la mayoría de sus compromisos de Premier League, Europa League, FA Cup y Carabao Cup, en algunos casos anotando goles y asistiendo con jugadas al mejor estilo europeo.

Por tal razón, el interés por el colombiano ha crecido en los últimos meses y cada vez más equipos quieren contar con él en sus filas a excepción de uno que sorprendió al dar la razón del porqué. Y es que Bojan Krkic, que tiene experiencia en scouting, aseguró que el volante no sería apto para el FC Barcelona.

“Cuando estaba en el Porto le estábamos siguiendo, tiene calidad, talento, velocidad, regate, gol, tiene todo”, dijo; sin embargo, según él, no sería apto al ser un jugador sin regularidad: “El problema es que no tiene continuidad en rendimiento, no es un titular indiscutido (…) Te hace lo mejor y lo peor. Es decir, es un futbolista que te hace un partidazo y al siguiente no está, vive del pasado”.

🇨🇴 El sueño de Luis Díaz es jugar en el @FCBarcelona



🔎 Bojan Krkic recuerda cuando le estuvo siguiendo en su época en el Oporto



👉 "Su problema es que no tiene continuidad en el rendimiento, no es titular indiscutible. Te hace un partidazo y al siguiente no está"#elBar72☕️🔥 pic.twitter.com/Gns8gQFzi5 — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 12, 2024

De inmediato los comentarios del español desataron la polémica en torno al colombiano, pues para mucho el nivel de Luis Díaz está por encima de las características que el menciona en esta temporada.

“Ese realmente no fe fútbol inglés”; “¡Es el más indiscutido de todos en Liverpool!”; “Parece que es más una intención para devaluar su valor de mercado que un hecho real”, fueron algunos comentarios.

Desde su llegada en enero de 202, Díaz ha disputado 85 partidos con la camiseta de los reds de Merseyside e incluso ya cosecha varios títulos con el Liverpool siendo en muchos protagonistas. Es verdad que al comienzo era suplente, pero poco a poco ha logrado un lugar en el equipo titular debido a la salida de Sadio Mané o las irregularidades de figuras como Diogo Jota o Mohamed Salah.

Cabe recordar que en su momento el guajiro dijo que su sueño era vestir los colores del FC Barcelona, idea que con su nivel actual puede llegar a ser posible en algún momento.