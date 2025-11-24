Polémica en partido Junior vs. América: 24 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 24 de noviembre de 2025:



En la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, América empató contra Junior 1 - 1, pero la jugada que le otorgó el gol a Junior está generando polémica a nivel nacional.

El Deportivo Cali conmemoró sus 113 años rindiéndole un sentido homenaje a Fernando 'el pecoso' Pérez.

El pedalista bogotano Esteban Chaves anunció que se retira del ciclismo profesional.

. En los octavos de final de la Liga Argentina, Estudiantes de La Plata se impuso ante Rosario Central causando su salida de la competencia.

El portugués Cristiano Ronaldo anotó un impresionante gol de chilena, siendo el cuarto del compromiso de Al-Nassr ante Al Khaleej.

Escuche el programa completo aquí: