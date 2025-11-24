Polémica en partido Junior vs. América: 24 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 24 de noviembre de 2025:
- En la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, América empató contra Junior 1 - 1, pero la jugada que le otorgó el gol a Junior está generando polémica a nivel nacional.
- El Deportivo Cali conmemoró sus 113 años rindiéndole un sentido homenaje a Fernando 'el pecoso' Pérez.
- El pedalista bogotano Esteban Chaves anunció que se retira del ciclismo profesional.
- En los octavos de final de la Liga Argentina, Estudiantes de La Plata se impuso ante Rosario Central causando su salida de la competencia.
- El portugués Cristiano Ronaldo anotó un impresionante gol de chilena, siendo el cuarto del compromiso de Al-Nassr ante Al Khaleej.
