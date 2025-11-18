Previa, partido Colombia vs. Australia: 18 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 18 de noviembre de 2025:
- El 'Pibe' Carlos Alberto Valderrama dio declaraciones sobre su visión de la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.
- La Selección Colombia se enfrentará ante Australia en la ciudad de Nueva York en el segundo partido amistoso del mes de noviembre previo al Mundial 2026.
- La Selección de Australia dio una rueda de prensa en la que se refirió al partido frente a Colombia esta noche.
- Nacional se clasificó a la final de la Copa BetPlay tras vencer a América con un global de 6 - 3.
