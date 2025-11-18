Previa, partido Colombia vs. Australia: 18 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 18 de noviembre de 2025:



El 'Pibe' Carlos Alberto Valderrama dio declaraciones sobre su visión de la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 .

. La Selección Colombia se enfrentará ante Australia en la ciudad de Nueva York en el segundo partido amistoso del mes de noviembre previo al Mundial 2026.

en el segundo partido amistoso del mes de noviembre previo al Mundial 2026. La Selección de Australia dio una rueda de prensa en la que se refirió al partido frente a Colombia esta noche .

. Nacional se clasificó a la final de la Copa BetPlay tras vencer a América con un global de 6 - 3.

Escuche el programa completo aquí: