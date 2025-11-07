¿Riesgo de salir del Mundial Sub 17? 7 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 7 de noviembre de 2025:



La Selección Colombia Sub 17 empató sin goles ante El Salvador y puso en riesgo su clasificación a la siguiente fase del Mundial.

El seleccionador de Colombia Néstor Lorenzo confirmó la lista de los jugadores que serán convocados para los partidos amistosos ante Nueva Zelanda y Australia.

Jorge Luis Pinto, director técnico colombiano, se refirió a la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de noviembre.

América derrotó a Boyacá Chicó 2 - 0 y aseguró su clasificación a la siguiente fase en la Liga BetPlay Dimayor.

Santa Fe enfrentará a Cali el próximo domingo a las 8:30 p. m. en la fecha 19 de la Liga BetPlay.

El próximo 9 de noviembre se jugará el superclásico de Argentina entre Boca Juniors y River Plate.

