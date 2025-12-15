¿Tolima remontará la final de la liga? 15 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 15 de diciembre de 2025:



Junior se impuso ante Tolima en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay, dejando el compromiso 3 - 0 .

. El exjugador 'Champeta' Velásquez analizó cómo el Tolima podría remontar el marcador y así dar la sorpresa en el estadio Manuel Murillo Toro.

Nacional y Medellín empataron sin goles en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay.

en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay. Estudiantes de La Plata se ratificó como campeón tras empatar 1 - 1 ante Racing y ganar por penales, siendo el resultado 5 - 4.

tras empatar 1 - 1 ante Racing y ganar por penales, siendo el resultado 5 - 4. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, confirmó el compromiso amistoso entre Argentina y España.

Escuche el programa completo aquí: