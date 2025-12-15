¿Tolima remontará la final de la liga? 15 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 15 de diciembre de 2025:
- Junior se impuso ante Tolima en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay, dejando el compromiso 3 - 0.
- El exjugador 'Champeta' Velásquez analizó cómo el Tolima podría remontar el marcador y así dar la sorpresa en el estadio Manuel Murillo Toro.
- Nacional y Medellín empataron sin goles en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay.
- Estudiantes de La Plata se ratificó como campeón tras empatar 1 - 1 ante Racing y ganar por penales, siendo el resultado 5 - 4.
- El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, confirmó el compromiso amistoso entre Argentina y España.
Escuche el programa completo aquí: