Triunfo de Nacional en la Copa BetPlay: 24 de noviembre de 2023 –Blog Deportivo, programa completo

Este viernes, 24 de noviembre, el portero Kevin Mier habló del título de Atlético Nacional contra Millonarios en la Copa BetPlay.

"Yo le decía a Robert que me la diera, ya había ganado el espacio y podía darme el balón. Cuando lo choca, obviamente por detrás, con una carga que es falta, fue brazo de Macalister contra espalda de él, hombro contra hombro es muy diferente", comentó.

Además, Ray Vanegas, futbolista colombiano, dio detalles sobre su denuncia de agresiones por parte de hinchas luego del partido entre Nacional y Millonarios.

"Ninguno de mis familiares, ni mis papas pudieron venir. Mi papá me dijo que acompañará a mi hermano y fui. Saliendo me cogieron y me dijeron que por ahí no podía estar, me agredieron en la puerta del estadio", dijo.

Por último, se dieron los análisis sobre el partido entre Nacional y Millonarios.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: