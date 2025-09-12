Viene la final de la liga femenina: 12 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 12 de septiembre de 2025:



David González, nuevo director técnico del América de Cali , se refirió a su reciente ingreso al equipo escarlata.

Henry Barón, presidente ejecutivo de Galaxy International, habló de su paso por Colombia y su campaña para llevarse promesas del fútbol en la universidad Unicervantes.

Dayro Moreno dio detalles en Manizales sobre su experiencia en la última fecha de la Fifa que jugó con la Selección Colombia.

En la liga femenina, la previa de la final ida Santa Fe vs. Cali. El conjunto caleño dio una rueda de prensa previa al juego que se disputará el próximo domingo , 14 de septiembre, en El Campín.

, 14 de septiembre, en El Campín. En la Vuelta España, Jasper Philipsen fue el ciclista que se ratificó como ganador de la etapa 19.

