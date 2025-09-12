En vivo
Viene la final de la liga femenina: 12 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 12 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 04:37 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 12 de septiembre de 2025:

  • David González, nuevo director técnico del América de Cali, se refirió a su reciente ingreso al equipo escarlata.
  • Henry Barón, presidente ejecutivo de Galaxy International, habló de su paso por Colombia y su campaña para llevarse promesas del fútbol en la universidad Unicervantes.
  • Dayro Moreno dio detalles en Manizales sobre su experiencia en la última fecha de la Fifa que jugó con la Selección Colombia.
  • En la liga femenina, la previa de la final ida Santa Fe vs. Cali. El conjunto caleño dio una rueda de prensa previa al juego que se disputará el próximo domingo, 14 de septiembre, en El Campín.
  • En la Vuelta España, Jasper Philipsen fue el ciclista que se ratificó como ganador de la etapa 19.

Escuche el programa completo aquí:

