22 de julio de 2021 – Blu 4.0, programa completo

Este jueves en Blu 4.0 estuvo el presidente de Innpulsa, Ignacio Gaitán, quien reveló en primicia que dejará su cargo para asumir la gerencia de el periódico El Colombiano.

"Haber construido en las regiones donde no teníamos presencia y haber movilizado más de un billón de pesos para emprender, esto fue un trabajo de mucha gente", afirmó.

Por otro lado, el viceministro de Minas y Energía, Miguel Otero, habló sobre el mercado y regulación de vehículos híbridos en Colombia.

"Estamos definiendo un estándar y ese va a dar una señal a quienes comercialicen esos vehículos, para que los ensamblen", dijo.

Además, Mario de la Cruz, director Senior de Asuntos Gubernamentales para América Latina en Cisco, habló sobre esta plataforma.

"Si tú no sabes de qué manera la plataforma está usando tus datos personales, se vuelve un factor para que la uses o no", expresó.

Por último, Claudia Tello, CEO para Colombia de Flapper, contó sobre cómo funciona esta plataforma de tienda en línea que permite alquilar vuelos privados.

"Una de nuestras misiones es volverlo asequible. Aunque no es para todo el mundo, sí se deben tener ciertos medios y posibilidades económicas para poderlo tomar", manifestó.

Escuche el programa completo de Blu 4.0: