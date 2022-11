4 de noviembre de 2022 – Blu 4.0, programa completo   

Este viernes, 4 de noviembre, estuvo en Blu 4.0 Leonardo Wehe, ‘shark’ Inversionista en el programa Shark Tank Colombia, quien habló sobre las claves para que los emprendedores conquisten fondos de inversión en Latinoamérica.

"Soy muy pragmático, el ser empresario es un trabajo al igual que encontrar rentabilidad, no tenés asegurado el pago a fin de mes. Me dediqué full a trabajar, desde siempre me ha gustado emprender”

Publicidad

También, Jaime Gómez, gerente general de Cornershop by Uber para Colombia y Perú, habló acerca de esta plataforma de intermediación de compras y entregas de productos del supermercado y especializados a domicilio.

Por otro lado, Esteban Gracia León, fundador de la organización BogotáPlan, contó detalles sobre esta iniciativa para planes culturales en la capital.

Escuche el programa completo de Blu 4.0: