Así puede mejorar sus finanzas en 2026: 18 de enero - Blu 4.0 programa completo

Blu 4.0 del domingo 18 de enero de 2026 puso el foco en el uso inteligente de la tecnología para mejorar la vida cotidiana, combinando educación financiera y avances en dispositivos móviles. El programa ofreció herramientas prácticas para iniciar el año con mejores decisiones económicas y un mayor aprovechamiento de la innovación.

Karen Suárez: La experta en educación financiera explicó cómo organizar las finanzas personales en 2026, destacando que escribir las metas aumenta significativamente la probabilidad de cumplirlas. Recomendó automatizar el ahorro, optimizar gastos recurrentes y apoyarse en herramientas digitales con inteligencia artificial para llevar un control diario del dinero.

Kenneth Segura: El gerente de relaciones públicas de Honor en Colombia abordó el rendimiento de los teléfonos móviles, explicando cómo la capacidad de la batería influye en la autonomía del dispositivo. Compartió consejos clave para extender la vida útil del celular y destacó los avances que permiten varios días de uso continuo.

Un episodio pensado para entender cómo la tecnología y la planificación financiera pueden trabajar juntas para un año más eficiente y organizado.



