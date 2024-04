Gran convocatoria para más de cuatro mil personas: 16 de abril de 2024 - Blu 4.0, programa completo

Este martes, 16 de abril, en Blu 4.0 estuvo Hernán Ceballos, gerente general de iNNpulsa, para hablar sobre cómo más de 11.000 emprendedores del país podrán beneficiarse con la oferta que abrirá iNNpulsa Colombia en lo que resta de 2024.

''Hay una convocatoria para este año, para 4.200 emprendedores, que no son aglomerados. Apoyamos emprendimientos individuales que requieren apoyo. Colombia es un país de emprendedores, tenemos indices altos en emprendimientos, solo que uno de los problemas es que faltan incentivos y ahí es donde estmos nosotros'', dijo Hernán Ceballos en Blu 4.0.

Henán contó que uno de los emprendimientos que más lo ha cautivado es de Tumaco, se llama 'Canasteando', lo realizan mujeres víctimas de violencia que fabrican chocolatería fina. ''Le ayudamos a conseguir maquinaria, ellas compiten con cualquier chocolatería de Bélgica, los empaques son muy bonitos y ellas ya los venden a nivel nacional''.

Andrés Raigosa, director de la ANDI del Futuro, se conectó a Blu 4.0 para hablar de la situación actual de los emprendimientos en Colombia.

Publicidad

''El emprendedor en Colombia viene creciendo con el pasar de los años, se conoce información de que cada vez más empresas desarrollan una serie de emprendimientos. Cuando uno escucha de IA, uno cree que esto solo pasa en China, Japón o Corea, pero en Bogotá, Medellin, Bucaramanga, entre otras ciudades, también lo desempeñan.'' dijo Andrés Raigosa, director de la ANDI del Futuro.

Camila Salamanca, directora general de Endeavor Colombia, se conectó al programa para hablar sobre cómo está el panorama actual de emprendimiento.

Publicidad

''Te voy a dar unos ejemplos, hemos seleccionado varias empresas, cada una tiene su impacto. Platzi, me gusta mucho esta historia porque ellos están solucionando un problema de economía, más que todo para jóvenes que no pueden formarse o no tienen posibilidad de un trabajo. segundo: José Vélez de Bold, fundador de PayU, la historia es hermosa, porque empezó en la casa de su casa programando, fue él quien habilitó que ahora podamos hacer pagos en línea, se convirtió en un banco amigable para pequeñas y grandes empresas.'' dijo Camila

Para finalizar, era necesario escuchar las voces de unos emprendedores que un día decidieron 'lanzarse al agua', para buscar crecer su compañía y ofrecer un servicio para transformar el mundo.

Tatiana Arcila CEO de SOS Asistencia, se conectó a Blu 4.0 para hablar de su emprendimiento. Una compañía que ofrece servicios de asistencias a proveedores de seguros.

''Nosotros tenemos 3 tipo de clientes, algunas aseguradoras del país. Quienes tienen esta póliza y pasan por algún daño en su hogar, llaman al seguro y llegamos nosotros a resolver la emergencia. somos tres hermanos que se convirtieron en socios, estamos en 3 países: Chile, Estados Unidos y Colombia, yo manejo la operación de chile.