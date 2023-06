Jorge Robledo, precandidato a la Alcaldía de Bogotá: Blu 4.0, programa completo, 20 de junio de 2023

Este martes, 20 de junio, en Blu 4.0 estuvo Jorge Enrique Robledo, precandidato a la Alcaldía de Bogotá, quien habló sobre sus propuestas para llegar al Palacio de Liévano y también manifestó cómo sería su manera de gobernar.

“Si soy alcalde de Bogotá pondría algunos trinos, pero lo que hace el presidente de la República me parece excesivo. Eso come tiempo, eso no es tan fácil, un trino, así sea de 240 caracteres, hacerlo bien, come tiempo”, comentó Robledo.

Por otro lado, el representante a la Cámara Julián López, junto con Emilio Pardo, presidente de Bitso, hablaron del proyecto de ley que buscaba regular las criptomonedas en el país.

"Era muy difícil poder avanzar en este proyecto de ley sin el apoyo del Gobierno nacional", dijo López.

Además, Manuel Zabaleta, COO de LQN, la proptech que usa inteligencia artificial para ofrecer créditos de vivienda, habló de su empresa.

"Nosotros a través de nuestras plataformas lo que hacemos es construir tecnología para facilitar el proceso de créditos hipotecarios", añadió Zabaleta.