Ley buscaría regular la IA en Colombia: 21 de septiembre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

Estos fueron los temas de Blu 4.0 este domingo, 28 de septiembre, en una tarde dedicada a la tecnología y su impacto en Colombia. El programa abrió con un debate clave: la inteligencia artificial y los más de 20 proyectos de ley que buscan regularla en el Congreso. El senador Gustavo Moreno explicó los retos de crear una autoridad nacional para manejar esta herramienta, sus posibles beneficios y los temores de un control excesivo desde el Gobierno.

Luego, Óscar Ospina, arquitecto de soluciones de AMD, habló del papel de los semiconductores en la transformación digital, resaltando que Colombia ocupa el sexto lugar en adopción de inteligencia artificial en América Latina. La conversación giró en torno a cómo estas piezas son la base para la velocidad, seguridad y sostenibilidad de la tecnología que usamos a diario.

El programa también puso la lupa sobre una plataforma extranjera que promueve apuestas ilegales relacionadas con elecciones en Colombia, lo que despertó la preocupación del gremio regulado de juegos de azar.

Además, desde el sector automotriz, Volvo presentó avances en seguridad con sensores que detectan cansancio en los conductores y nuevas tecnologías para autos eléctricos. Finalmente, se destacó la entrada en operación del sistema de pagos inmediatos del Banco de la República y una entrevista sobre computación cuántica con IBM.



Escuche el programa completo aquí: