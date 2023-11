A pesar de presencia del Esmad, comunidad de Laureles en Medellín impide tala de un árbol de 80 años

La comunidad se opone a la tala de un árbol de más de 80 años de edad en el barrio Laureles de Medellín , a pesar de que los estudios del Área Metropolitana autorizaran la tala por pudrición.

Se trata de un falso laurel ubicado en el sector Avenida Jardín, del barrio Laureles. Un frondoso árbol de más de 30 metros de altura y 80 años de edad, el cual se ha visto envuelto en está polémica desde hace más de ocho meses a raíz de que un habitante del sector solicitará la tala luego de que le negaran un seguro para su hogar por el riesgo que supuestamente representa el árbol.

Recientemente, funcionarios de la Alcaldía de Medellín llegaron al lugar para proceder con la tala, y si bien lograron afectar con daños en sus raíces, la comunidad logró detener el proceso.

De esta manera, la comunidad asegura que lo han intentado tumbar en varias ocasiones, yendo a diferentes horas para sorprender a los vecinos, y en cada intervención le hacen daños de tal forma que después se vuelve inminente la necesidad de tumbarlo.

Pedro Arismendi, quien hace parte de los vecinos que se oponen a la tala del árbol, alega que entre ellos hay gente estudiada en el tema que afirma que los estudios del Área Metropolitana no son suficientes para que tumben el árbol.

“Quienes conocen el tema son especialistas en el tema, han trabajado toda la vida en el tema, hay profesores universitarios expertas que dice que no, que a ese árbol lo que había que hacerle era un tratamiento para salvarlo y para avalar que el estudio si lo reciban, y no lo han querido hacer no es que no hay tiempo realmente”, relató.

A ver @AlcaldiadeMed ¿si los vecinos de Laureles no estamos de acuerdo con que tumben este árbol, expliquen bajo qué normas y con qué concepto deciden hacerlo? ¿Nos explican? pic.twitter.com/XmRxIOj1mV CC @JUANCARLOSHIGUI, @susanamuhamad, @DanielSamperO, @ClaMoralesM — Samuel Castro (@samuelescritor) November 21, 2023

En ese sentido, la comunidad ruega ser escuchada para salvar un árbol que consideran patrimonio, pues hace solo unas semanas Laureles fue considerado uno de los barrios más cool de Latinoamérica, en gran parte por la frescura que este tipo de plantas generan.

