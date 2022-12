Admiten demanda contra la Nación interpuesta por afectados de edificio Space

El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda contra la Nación interpuesta por afectados de la tragedia del edificio Space ocurrida en 2013.



La demanda fue interpuesta contra el Ministerio de Vivienda, el Municipio de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la constructora Lérida CDO por varias personas que habían comprado apartamentos en la torre 3 de Space, que fue demolida tras el colpaso de la torre 6.



Pese a que los afectados también habían demandado a la Curaduría Segunda Urbana de Medellín y a los curadores Carlos Alberto Ruiz y Eliney Francis Llanos por haber autorizado las licencias, el Consejo de Estado no aceptó esta demanda debido a que las curadurías no tienen capacidad de ejercer derechos ni contraer obligaciones en un proceso judicial. Además, los dos curadores no fueron llamados a audiencia de conciliación.



