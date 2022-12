Alcalde cuestiona que se proteste contra Hidroituango y no frente a actividades ilícitas

Tras confirmar que la Procuraduría no lo ha notificado de la investigación en su contra, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que las obras en Hidroituango avanzan positivamente y no se registran vibraciones en el macizo rocoso. También afirmó que los resultados con el agua fluyendo por el vertedero son los esperados.

En medio de este panorama hizo duros cuestionamientos a las organizaciones sociales que siguen protestando por la afectación ambiental generada, especialmente, aguas abajo del proyecto, y señaló que le parece contradictorio pedir el desmonte Hidroituango, pero no protestar contra actividades como la minería ilegal, causante de grandes daños a los ecosistemas.

Lea también: Foto de casa de máquinas es real: gobernador Luis Pérez

"Yo pregunto dónde está esa coherencia y dónde está ese mismo reclamo y con esa misma intensidad por afectaciones con la minería ilegal, que esa sí que genera un grave daño en el río, de los cultivos ilícitos alrededor del río, el procesamiento de coca y los insumos químicos que llegan al río. Y dónde se han pronunciado frente a la contaminación de ríos que han dejado las voladuras de tubos del ELN. Hay que ser consecuente y coherente con todo”, expresó.

El alcalde indicó que está atento para cualquier requerimiento de la Procuraduría y recordó que las más recientes decisiones en el proyecto han sido en medio de la emergencia y pensando primero en la protección de la vida de la comunidad.

Publicidad