Más de 10.000 familias afectadas dejan las lluvias en Envigado, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia

Las fuertes lluvias siguen golpeando fuertemente a los habitantes de los diferentes municipios en Antioquia, esta vez las familias resultaron afectadas principalmente porque sus viviendas se inundaron y se presentaron varios deslizamientos de tierra afectando mayormente estructuras y enseres de los hogares.

De acuerdo con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, las 10.503 familias de los dos municipios del Bajo Cauca antioqueño ya están siendo atendidas y se encuentran en proceso de mitigación, pues según ellos, es difícil que la creciente baje pero en su mayoría solo han sido inundaciones con pérdidas materiales y no humanas.

Por su parte, en el municipio de Envigado, las autoridades confirmaron que la calamidad se registró en los sectores de El Remanso y Las Brisas, de la vereda Alto de Palmas en el kilómetro 17, donde 43 familias -unas 100 personas- resultaron totalmente afectadas. Una casa también resultó destruida.

"Llevamos mucho tiempo muchos días quejándonos y vea, esperando que hagan alguna cosa y es este es el momento que no, que no nos hacen nada. ¿Sabes yo que quiero? que me reubiquen, eso es lo que yo quiero, perdí todo, perdí la comidita de mis hijos todo todo, no tenemos todo. Se daño la nevera, el closet", indicó Gloria María Villa, una de las más afectadas por esta situación.

Por otro lado, el alcalde del municipio al sur del Valle de Aburrá, Braulio Espinosa, entregó el balance de las afectaciones por fuertes lluvias en la zona rural de ese municipiio.

"Y esta es la segunda emergencia de una proporción muy grande, yo diría que es la más grande que hemos tenido en nuestro Gobierno y afortunadamente Envigado ha tenido un buen control sobre los quebradas, una buena limpieza sobre las quebradas y por eso no nos ha sucedido nada más", señaló el mandatario local.

El alcalde Espinosa aseguró que realizará un recorrido por toda la zona afectada para determinar de qué manera se comienza la mitigación de la emergencia. Además, afirmó que si se continúan presentando afectaciones de este tipo en el municipio y se evaluará la opción de declarar calamidad pública, pero por ahora solo es una urgencia manifiesta.