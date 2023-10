Amenazan con arma blanca a Upegui y miembro de campaña en Medellín agrede a reconocido periodista

Preocupa el incremento de agresiones en medio de campañas políticas en Medellín y Antioquia.

En primer lugar se conocieron nuevos detalles sobre el propietario del vehículo que por poco atropella a Daniel Quintero. Otro caso fue en contra de la campaña de Juan Carlos Upegui , quien tanto él como miembros de la misma fueron amenazados a cuchillo por un hombre en un barrio del norte de Medellín.

Un tercer caso de agresión se registró con el periodista de entretenimiento Luis Guillermo Sosa, conocido como ‘Pike’, quien denunció que fue agredido por colaboradores de la campaña de Albert Corredor en inmediaciones del parque El Poblado.

Publicidad

El comunicador les llamó la atención sobre varías publicidades del candidato tiradas a pocos metros de donde se encontraban los colaboradores y, luego un altercado de palabras, uno de ellos lo terminó agrediendo en repetidas oportunidades.

“Cuando yo me volteé a decirle eso a ella inmediatamente uno de ellos me dio en la cabeza, me tiró al piso. Me tiró, cayó el celular, cayeron las gafas y me las dañó, la mano obviamente se me raspó porque me dio entre cinco o siete golpes”, relató.

Con escasos minutos de diferencia y a través de redes sociales se conoció el video de un hombre que, al parecer con un cuchillo, intimidó a varios colaboradores de la campaña de Juan Carlos Upegui cuando se encontraban visitando una de las zonas del norte de la ciudad.

¿Alguien podría confirmar si es cierto que el señor es hermano de una candidata de la lista de Fico? https://t.co/BDvmbJ2Uxv — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 10, 2023

Publicidad

Según información de la campaña de Upegui entregada a Blu Radio, los hechos se presentaron en la barrio Santander, Comuna 6 de la ciudad y, luego de las amenazas, decidieron continuar con el recorrido, pero por otro lugar.

Aunque desde los registros en redes sociales no puede decirse que el señalado agresor pertenezca a alguna campaña en especial, Upegui le pidió a Federico Gutiérrez moderar su discurso.

“Una persona armada con un cuchillo hostigó y nos agredió en un barrio de Medellín, eso no puede seguir pasando, por eso yo hago un llamado Federico Gutiérrez a que le baje el discurso de odio y que haga un llamado a sus simpatizantes para que no sigan promoviendo la violencia”, afirmó el candidato.

Sobre la identidad del hombre varios usuarios en redes sociales han asegurado que se trata del hermano de Cecilia Gómez, una candidata a la Junta Administradora Local en la comuna 5 por el partido Creemos, el mismo de Federico Gutiérrez.

Publicidad

Le puede interesar: