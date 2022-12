Atacan a tiros a hijo del actor Fabio Restrepo tras confundirlo con un Uber

El hijo de Fabio Restrepo, actor de varias cintas como Sumas y Restas y de Sin Tetas No hay Paraíso, fue atacado cuando se movilizaba en su vehículo particular por el sector de El Poblado, sur de Medellín, en compañía de una sobrina. Al parecer, los atacantes lo confundieron con un conductor de Uber.



En un video difundido en redes sociales, el actor mostró los dos disparos que impactaron el vehículo y por fortuna no lesionaron a sus ocupantes. Sin embargo, calificó como asesino al responsable del ataque y aseguró que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Fabio Restrepo pidió que las autoridades investiguen este hecho y eviten más acciones de este tipo.