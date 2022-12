Bebé de 18 meses murió tras caer de un quinto piso de una clínica en Medellín

La confirmación fue hecha por el comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez Heredia, quien lamentó el fallecimiento de la menor y manifestó que apoyarán las investigaciones respectivas para esclarecer el hecho.

“Tal vez por descuido de los mismos familiares la niña cae al vacío. La seccional de Investigación Criminal está siguiendo los protocolos. Estamos acompañando a la familia”, indicó el general Gómez.

Publicidad

Mediante un comunicado de prensa la Clínica Las Américas de Medellín, confirmó el accidente de la menor que, por la altura desde donde cayó, sufrió múltiples fracturas y permanecía bajo el cuidado de especialistas en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:





-La Fiscalía pedirá la audiencia para la legalización de captura e imputación de cargos al ex viceministro de transporte Gabriel García, quien habría recibido el millonario soborno de 6 millones y medio de dólares a cambio de adjudicarle a Odebrecht la construcción de un tramo de la Ruta del Sol.

Publicidad

-Óscar Ortiz, exdirector de la oficina anticorrupción de la presidencia en el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, dijo que su oficina no recibió ninguna alerta relacionada con el contrato del sector 2 de la ruta del sol, pero sí se hicieron advertencias relacionadas con el contrato que adjudicó la alcaldía de Samuel Moreno, a través del Acueducto de Bogotá, para la construcción del ilnterceptor Tunjuelo Canoas, el cual le fue adjudicado también a Odebrecht. Si bien no había informaciones puntuales que hablaran de sobornos, sí fue evidente una falta de equidad entre los proponentes.

Publicidad

-Están por empezar los diálogos exploratorios entre el gobierno y el ELN en Ecuador y Blu Radio conoció cuáles serán los primeros temas que se pondrán sobre la mesa.

-El Ejército intenta evitar que la banda criminal de los Pelusos ocupe las zonas que están siendo abandonadas por las Farc, en el Catatumbo.

Publicidad

-Una mujer que le concedió un permiso a su pareja para que sacara a su hija del país para unas vacaciones cortas, está viviendo un verdadero infierno porque el hombre nunca volvió y ya lleva cuatro años sin ver a su pequeña.

Publicidad

-El policía que permanece con muerte cerebral tras ser herido en Envigado será desconectado según anunciaron las autoridades que además ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos para capturar al responsable.

-Los buses que prestan servicios hacia el norte del país les subieron a los pasajes por el aumento en los precios de los peajes y de la gasolina.

Publicidad

-Continúa la puja de las autoridades por hallar a los responsables de la tragedia del puente colgante en la vereda el Carmen de Villavicencio. La Fiscalía solicitó Orden de captura contra los propietarios del predio, pero el juez la negó.

Publicidad

-En Miami hay opiniones divididas después de conocer la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de derogar la ley pies mojados, pies secos.

-El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que su equipo tendrá un informe completo en un plazo de 90 días sobre el supuesto espionaje ruso durante las elecciones estadounidenses.

Publicidad

-Vamos a Venezuela donde 13 de enero sería la reunión de diálogo entre el Gobierno y la oposición. Sin embargo, la Mesa de la Unidad reiteró que no acudirá a las conversaciones.

Publicidad

-Más de 25 Mil menores no acompañados llegaron a las costas de Italia tras atravesar el Mediterráneo en el 2016, cifra que se duplicó con respecto a la registrada en 2015, denunció hoy la Unicef.

-Un grupo de sacerdotes católicos alemanes, todos mayores de 70 años, pidieron públicamente el fin de celibato. Dicen que lo más difícil es sobrellevar la soledad al final de sus vidas.