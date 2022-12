Cierre de compuerta en Hidroituango traerá daño ecológico gigante: experto

El ingeniero civil de la Universidad Nacional Óscar Puerta realizó un balance de las consecuencias y posibles soluciones frente a la situación de emergencia que se vive con Hidroituango ante el inminente cierre de la segunda compuerta este martes.

En entrevista con Mañanas BLU, el experto se refirió a los graves problemas que trae la represa de Hidroituango. Según Puerta, los daños son inminentes y se reflejan en el ecosistema.

Una de las preocupaciones más grandes advertidas por el experto tiene que ver con que el rio Cauca podría durar aproximadamente 6 meses con bajos niveles en su caudal, lo que generaría una gran mortandad de peces y esto afectaría a los pescadores y comunidades que derivan su sustento de dicha actividad.



“Estas consecuencias se van a sentir en el río Magdalena sin la menor duda. Ya se sienten, los sedimentos no están llegando, no están llegando a las ciénagas, no están llegando a los playones”, indicó.

“Por más que EPM trate de explicar que se están tomando unas medidas para preservar la seguridad de la gente, lo que están haciendo es preservar su proyecto”, agregó.

