Ciudadanos de El Valle, Chocó, se tomaron Parque Nacional Natural Utría y expulsaron a funcionarios

Acciones de hecho tomaron 300 personas que invadieron el Parque Nacional Natural Utría en Bahía Solano . Fueron expulsados los funcionarios de parques nacionales, donde denuncian que están cazando animales y pescando especies protegidas.

Aunque inicialmente comenzó como una protesta pacífica, ya se cumplen cinco días donde unas 300 personas que pertenecen al municipio de El Valle, Chocó , se tomaron el Parque Nacional Natural Utría en Bahía Solano , que hoy está cerrado en medio de la manifestación que hacen estos ciudadanos.

Uno de los voceros de la comunidad aseguró que la protesta se mantendrá indefinida, donde ya cumplen cinco días.

“No nos movemos de aquí hasta que el Estado no venga a resolver nuestro problema y no respondemos por lo que pase aquí, los daños van a ser catastróficos”, advirtió.

El sentido de la protesta es la construcción de un muro de contención para evitar que sus casas se inunden y sean arrasadas cosechas de cultivos pancoger.

“Cuando llueve en nuestro territorio las aguas del Río Valle salen de su curso. A la fecha se ha llevado más de 100 familias, afectando más de 300 personas humildes”, aseguró otro de los ciudadanos que protesta y que exigen la presencia del Gobierno nacional.

Varios animales protegidos están siendo cazados para alimentar a quienes invadieron el parque natural. pic.twitter.com/Wehj8f6cIi — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 4, 2023

En un comunicado, Parques Nacionales señaló, además del riesgo a la fauna y animales en vía de extinción que están siendo cazados por estas personas, rechazan que como medio de presión se ejerza la violencia en la toma de las instalaciones del parque, patrimonio invaluable de todos los colombianos, y contra sus cuidadores, los guardaparques, quienes fueron tratados en forma violenta y obligados a salir del área protegida.

“Instamos a las autoridades competentes a dialogar y tomar acciones que permitan superar esta situación y continuar con nuestra labor de proteger la vida de los ecosistemas y de las comunidades que tienen una directa relación con el Parque Nacional Natural Utría”, aseveró el comunicado.

#Comunicado a la opinión pública sobre la toma de las instalaciones del Parque Nacional Natural Utría por parte de miembros de la comunidad del corregimiento El Valle, Bahía Solano (Chocó).



➡️ https://t.co/l3P4DaRuvi — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) April 3, 2023

