¿Cómo J Balvin pasó de ser rockero a cantar reguetón?

José Álvaro Osorio, más conocido como J Balvin, heredó el nombre de su papá, un hombre experto en marketing que le ayudó a allanar el camino a la fama.



El cantante desde pequeño mostró interés por la música, pero tomó diferentes caminos. Durante su juventud afinó conocimientos de guitarra y formó grupos de rock con sus compañeros de colegio.



“Él era rockero, incluso, tuvo una banda con el hijo de María Cecilia Botero y el actual presidente de Sony Music. Se fue a estudiar a Estados Unidos y cambió el rock por el rap”, narró el papá en entrevista con Blu Radio.



Antes de dedicarse de lleno a lo que lo hace feliz inició negocios internacionales en Eafit, en el séptimo semestre la duda sobre su futuro lo atrapó y le confesó a su padre que quería dejar la universidad.



Al consultarle a su madre la decisión que iba a tomar recibió todo el respaldo, pues aunque ella quería incluso que fuese médico, su familia siempre se ha volcado a apoyarlo.

Los viajes y la incursión del reguetón en la capital antioqueña fueron definitivos en el giro artístico que dio J Balvin. Su padre también fue fundamental en el cambio: le aconsejó que combinara el rap con el recién llegado género de Puerto Rico y la fórmula fue exitosa.



“Recién llegó del intercambio de inglés, que le ha ayudado mucho a la internacionalización, fue a Miami detrás de una disquera pequeña pero no se dieron las cosas, regresó de alguna forma derrotado y empezó a hacer su trabajo. Medellín por ser la cuna en el país del reguetón le ayudó”, comenta.



De ahí en adelante J Balvin ha ido creciendo y de acuerdo con José Álvaro padre, el contacto con la familia y la resiliencia han sido la base para que la fama no atropelle al cantante.



“Le dije que fuera el mejor, no el número uno y el día de hoy con esa disciplina inquebrantable y amor por su profesión vemos el resultado como artista para Medellín y el mundo; no creímos que iba a llegar tan lejos”, expresó el hombre orgulloso.

