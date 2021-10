Con 1.500 policías garantizarán la seguridad de Medellín en Halloween

Desde este viernes para muchos comienza Halloween y en el área metropolitana de Antioquia más de 1.500 hombres de la policía estarán cuidando la seguridad de los ciudadanos. Las autoridades en Medellín, por el momento, descartaron el toque de queda para menores de edad, sin embargo, se mantiene vigente en la zona rosa de El Poblado.

Como estrategia de seguridad las autoridades instalaron un puesto de mando unificado que estará atento ante las dificultades que se puedan presentar este fin de semana de Halloween . Por el momento, el alcalde de Medellín Daniel Quintero indicó que la ciudad no tendrá toque de queda.

"No podemos acostumbrarnos a los toques de queda, esa no puede ser la medida para poder garantizar el orden de las ciudades, los toques de queda nos parecen medidas que solo se deben utilizar cuando realmente están pasando cosas muy graves, en este momento no está pasando eso”, señaló Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

También aumentarán el número de policías, así lo aseguró brigadier general Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana.

“1.500 hombres un esfuerzo adicional que hace la policía para dedicarnos a cuidar a nuestros niños a cuidar estas festividades”, indicó el oficial.

El dispositivo de seguridad de la Policía también tendrá atención especializada en los nueve corredores viales del área metropolitana.