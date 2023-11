Contraloría absuelve a Sergio Fajardo de investigación por crédito en dólares

Tras conocerse el fallo de la Contraloría que cerró el proceso de responsabilidad fiscal en contra del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y su exsecretaria María Eugenia Escobar, quienes estaban siendo investigados por presuntas irregularidades en un préstamo de 77 millones de dólares para reemplazar una deuda en 2013, Fajardo reiteró que actuaron correctamente.

"El fallo de la Contraloría simplemente significa que actuamos correctamente en el proceso que estaban investigando con respecto a la forma en cómo pasamos parte de la deuda del departamento de Antioquia que estaba en pesos a dólares. Lo hicimos siguiendo un proceso y programa del Gobierno Nacional; paso por paso actuamos de manera correcta, de manera transparente. Cumplimos las reglas como siempre lo hemos hecho. Eso significa entonces que no tenemos ninguna responsabilidad como pretendía quienes nos acusaron" expresó por medio de un video el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

La lucha ha sido ardua y dura. Durante muchos años varias personas que trabajamos en los gobiernos de Medellín y Antioquia hemos sido sometidas a todo tipo de persecuciones, causándonos preocupaciones y sufrimientos. Hemos respondido por nuestras actuaciones y respetado las… pic.twitter.com/aOvdEsqpK3 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 7, 2023

La investigación se fundamentó en el hecho de que, al momento del crédito, no se adquirió un seguro por la volatilidad del dólar, no obstante, la Contraloría informó que "se puede concluir que por no haber adquirido cobertura para el crédito obtenido con Corpbanca no se incurrió en detrimento alguno para las arcas del departamento de Antioquia."

"Este camino ha sido largo, en momentos muy difíciles; por ejemplo, el otrora contralor de Antioquia, el señor Sergio Zuluaga, yo no sé cuántas demandas le puso a personas que han trabajado conmigo, involucrándonos en una gran cantidad de procesos. Todo eso significa tener abogados, pasar por momentos de angustia, tener que ir a presentar declaraciones, estar sujetos a toda una cantidad de presiones que es muy difícil que una persona común y corriente pueda entender", agregó Fajardo.

Meses atrás, la Procuraduría también decidió archivar el proceso en contra de Sergio Fajardo y su exsecretaria. Ahora queda pendiente que la Fiscalía, que también los investiga por los mismos hechos, defina el futuro del proceso.

