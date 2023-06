Cortes de agua: Medellín, Bello, Caldas y Sabaneta tendrán interrupción del servicio esta semana

Durante esta semana, se llevarán a cabo importantes trabajos de modernización del sistema y lavado de tanques en diversos circuitos con el objetivo de asegurar la continuidad y calidad del servicio de agua para los usuarios actuales y futuros. Por estos trabajos, Medellín, Bello, Caldas y Sabaneta tendrán cortes de agua .

Cortes de agua en Sabaneta

En Sabaneta, aproximadamente 2.925 usuarios de los barrios Cañaveralejo y Pan de Azúcar (Sabaneta) y Pueblo Viejo (municipio de Caldas) se verán afectados por una interrupción en el suministro. El corte de agua se llevará a cabo desde las 8:00 de la noche del martes 13 de junio hasta las 2:00 de la madrugada del miércoles 14 de junio.

Cortes de agua en Bello

Por otro lado, en Bello, alrededor de 1.935 usuarios de los barrios Quitasol, urbanización Rosales de Terranova, San Francisco Etapa 3, Urbanización Carmel, Cerroazul, Cerro Claro Apartamentos y Telesillas experimentarán una interrupción en el servicio. Esta suspensión del suministro de agua se extenderá desde las 4:00 de la tarde del miércoles 14 de junio hasta las 5:00 de la mañana del jueves 15 de junio.

Cortes de agua en Medellín

En Medellín, se realizarán cortes de agua programados desde las 10:00 de la noche del miércoles 14 de junio hasta las 4:00 de la mañana del jueves 15 de junio, lo cual afectará a aproximadamente 12.076 usuarios de los barrios Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos Del Poblado y La Asomadera No. 2.

Asimismo, en la capital antioqueña, se espera una interrupción en el suministro de agua para aproximadamente 22.457 usuarios de diferentes barrios. Este corte de agua se llevará a cabo desde las 8:00 de la noche del jueves 15 de junio hasta las 4:00 de la mañana del 16 de junio. Los barrios afectados incluyen Alfonso López, Córdoba, Altamira, López de Mesa, Bosques de San Pablo, Cementerio Universal, Robledo, Palenque, Facultad de Minas Universidad Nacional, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Calasanz, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica y Villa Flora.

Porqué tantos cortes de agua en el Valle de Aburrá

El lavado de tanques de almacenamiento de agua es un procedimiento esencial que se lleva a cabo dos veces al año, según lo establece el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano. Estas acciones tienen como objetivo principal garantizar un servicio de agua con altos estándares de calidad para toda la comunidad.