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¿Cuándo es? Hay fecha para consulta popular por el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás

En ocho localidades se llevarán cabo los comicios para decidir sobre el esquema asociativo.

Mesas de votación, Registraduría.
Mesas de votación, Registraduría.
Foto: boyaca.gov.co
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

La definición sobre el futuro del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás tendrá una nueva fecha en el calendario electoral para Antioquia.

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La Registraduría Nacional estableció en las últimas horas el 29 de noviembre como el día en que los habitantes de Rionegro, San Vicente Ferrer, La Ceja, Guarne, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario y La Unión acudirán a las urnas para decidir si respaldan la creación de este esquema de asociación territorial para el Oriente antioqueño.
La jornada llegará después de tres aplazamientos que han retrasado una decisión que lleva varios meses en discusión. El primer cambio estuvo relacionado con la falta de recursos para garantizar la organización de los comicios.

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Posteriormente, la fecha debió modificarse por su coincidencia con las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato, mientras que el último aplazamiento respondió a una petición de la Gobernación de Antioquia para sincronizar la consulta del Oriente con el proceso destinado a definir la creación del Área Metropolitana de Urabá.

“¡Mi voto será por el SÍ! Trabajemos en equipo para resolver las necesidades, materializar grandes sueños y acelerar el progreso de todos”, anunció en su cuenta de X el gobernador Andrés Julián Rendón.

El 29 de noviembre, los ciudadanos tendrán la última palabra, pero la aprobación no dependerá únicamente de que el Sí obtenga más votos. La legislación establece un umbral mínimo de participación: deberá votar al menos una cuarta parte del censo electoral de cada localidad. Superado ese requisito, la propuesta necesitará además el respaldo de la mayoría de los votos válidos.

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