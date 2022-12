Crearán nuevo cuadrante cerca de la UdeA tras aparición de mensajes amenazantes

Puente de Barranquilla frente a la @UdeA. 23 de enero de 2019. 8:45 am

Tenebroso es poco.

Por el sol y la cámara de móvil no logran leer, pero dice con símbolo nazi bien reteñido: Brigada 18 nacional anticomunista. No queremos más guerrilleros en la U de A. ¡Les llegó su hora". pic.twitter.com/kezshTx9bQ