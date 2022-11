Criticaron a Jesucristo que era perfecto, ¿por qué no a mis hijos?: mamá de ‘Otoniel’

Blu Radio habló en exclusiva desde Medellín con Ana Celsia David, la mamá de uno de los hombres más buscados en el país: alias ‘Otoniel’, cabecilla del Clan del Golfo, por el que las autoridades ofrecen 5 millones de dólares de recompensa.

Sobre ‘Otoniel’, por el que está en marcha la operación Agamenón II, dijo: "No lo he visto hace años". Además, durante la entrevista aludió a la justicia divina cuando se refirió a lo que podría ocurrir con su hijo. “Criticaron a Jesucristo que era perfecto, qué vamos a hacer. Solamente Dios lo sabe, eso sí nos va a dar el pago a cada uno como lo merecemos”, afirmó.



Ana Celsia también es la madre de Ángel Eusebio Úsuga, alias ‘Chengo’, el capturado en Turbo, Antioquia, este fin de semana. Este lunes asistió a la audiencia de imputación de cargos acompañada de la esposa de su hijo, acusado de concierto para delinquir agravado y en el Clan del Golfo su papel no solo sería el de testaferro de su hermano, también tenía a cargo envíos de cocaína al mundo y compra de municiones para esa organización, según reveló la Fiscalía.

A la audiencia, Ana Celsia llegó con un vestido de sastre y su cabello canoso y recogido. En exclusiva en los micrófonos de Blu Radio defendió a su hijo Ángel Eusebio, al que las autoridades llaman como alias ‘Chengo’.“Él es un cristiano y no es así como lo dicen. Hace más de 30 años predica la palabra de Dios y no se ha salido para nada malo. Pero si la gente lo critica, qué vamos a hacer”, expresó.

Tímida, de pocas palabras y cargando con el peso de ser la mamá del cabecilla del Clan del Golfo, Ana Celsia vio cómo enviaron a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a uno de sus hijos este lunes en Medellín.