Cuestionan al ICBF por devolver un bebé a sus padres; murió después por maltrato físico en Medellín

Hace una semana se conoció la historia de un bebé que supuestamente murió por los maltratos de su padre. Al parecer fue víctima de múltiples agresiones físicas por parte de su progenitor. La madre sustituta que estuvo cuidando el bebé por unos meses le exige al ICBF que responda y diga la razón por la que le entregó de nuevo el niño a los padres biológicos.

Los hechos habrían ocurrido en el barrio Villatina, en la comuna 8 de Medellín. Se trata del bebé identificado como Maximiliano, de solo 20 meses. Según investigaciones preliminares, al parecer su padre lo habría maltratado, lo que le ocasionó diferentes fracturas en el cuerpo.

Indicaron que el bebé había estado por 11 meses en un lugar sustituto, sin embargo, en el mes de abril de este año, lo devolvieron a sus padres biológicos y después de 4 meses en circunstancias sin establecer falleció el menor.

“Frente a este caso específico que se encontraba bajo su inspección, vigilancia y control, la pregunta es bajo qué condiciones el pequeño fue retirado de hogares sustitutos”, cuestionó Nataly Vélez, concejala de Medellín.

La madre sustituta Vanesa López informó que lo cuidó por varios meses y fue quien denunció estos hechos. Aseguró que aún no comprende los motivos por el que las autoridades no se han pronunciado sobre este caso y afirma que las investigaciones no avanzan.

“Que la Fiscalía de verdad ponga todas sus acciones en el caso de Maximiliano, que hay tantos casos de la niñez, que sufren tantos maltratos y tantos crímenes y no queremos que este caso quede impune” señaló López.

También solicitan que investiguen a la madre. Dicen que hasta el momento no se ha conocido ninguna denuncia en contra de estos hechos violentos por los que estaba sufriendo su hijo.

Buscamos al ICBF, indicaron que en las próximas horas se pronunciarán frente al caso de Maximiliano.