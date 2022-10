Denuncian actitud desobligante de funcionaria ante caso de violencia de género

La queja se presentó luego de que el pasado lunes Luisa Fernanda Flores, asistente del alcalde Federico Gutiérrez, cumpliera una cita con una mujer que buscaba garantías de protección porque, según Medicina Legal, ella tendría un riesgo crítico de feminicidio, pues los golpes que le propinaba su pareja, integrante de la Policía, eran tan fuertes que ya había generado un aborto de dos gemelos.

La mujer víctima del caso a través de redes sociales narró lo sucedido durante la cita y afirmó que la funcionaria se refirió con expresiones denigrantes hacia las mujeres víctimas de violencia y que aseguró que no se entregaban ayudas como subsidios de vivienda porque los agresores terminaban beneficiándose también de ellos.

“Frente a mi tema me dice que la Alcaldía no se mete porque hay muchas mujeres que prefieren un ‘pipí’; me parece una actitud demasiado desobligante de una funcionaria y más siendo la representante del señor alcalde”, expuso la víctima.

Blu Radio contactó a Luisa Flores, quien indicó que en los próximos días se pronunciará a través de un comunicado, aclarando realmente qué fue lo que pasó.

Por su parte, la secretaria de las mujeres, Valeria Molina, indicó que desde hace tres meses ya se estaba llevando un proceso de atención psicojurídica con la víctima, donde se le brindó todo el acompañamiento, pero la mujer había incumplido las citas.

Asimismo, la funcionaria recalcó la importancia de la corresponsabilidad en este tipo de casos, pues es indispensable continuar con los procesos para brindar todas las garantías de protección por parte de la administración municipal.