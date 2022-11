Don José podría pasar de cantar temas de Los Visconti a presentarse con ellos

El artista popular José de Jesús López, conocido como ‘don José’ y quien sufrió aparente discriminación en el restaurante Taquino de Medellín, contó en BLU Radio sus impresiones del episodio que se hizo viral tras un video compartido en redes sociales.

“Yo no entendía qué querían. Yo estaba con ellos porque me invitaron. Si no podía almorzar con ellos, que me sentara. La doctora dijo que cómo que no podía”, contó.

Don José, hombre de alma buena, dijo no comprender lo que sucedía en ese momento.

“Ya cuando terminé de almorzar y salí del restaurante con la señora, conversaron, cuando ya por la tarde todos esos comentarios”, declaró.

“Yo no entendía lo que pasaba”, aseguró el artista popular a quien tras el episodio de supuesta discriminación ahora le llueven todo tipo de regalos: desde viajes y hospedajes en hoteles hasta una invitación al concierto de Los Visconti.

“Tengo muchas invitaciones”, dijo en la entrevista.

“A mí me gusta mucho cantar la música de Los Visconti”, agregó.

Don José, así mismo, tuvo palabras amables para quienes son señalados en redes sociales de haberlo discriminado.

“Esa señora, como le digo, esa gente me deja cantar ahí. Yo la estimo y la aprecio porque es muy formal con nosotros, con el compañero y yo. Nos deja trabajar”, declaró.

Escuche la entrevista de don José en BLU Radio aquí:

