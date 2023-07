El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

Y ya tienen luz verde dos de los principales candidatos a la Alcaldía de Medellín, inscribieron sus aspiraciones ante la Registraduría. Se trata de Juan Carlos Upeguí, primo de la Gestora Social Diana Osorio y ex secretario de la No Violencia, quien ya recibió el aval del Movimiento Independientes…

"Quiero contarles una muy buena noticia y es que acabamos de recibir nuestro aval para la Alcaldía de Medellín por el Movimiento Independientes. Vamos a cambiar la historia de la ciudad; Medellín siempre adelante", sostuvo Upegui.

Ha señalado que, ante un cambio de época, él está llamado a liderarlo, donde presentará sus propuestas que recogió durante estos meses con más de 4.000 participantes en todas las comunas y corregimientos de Medellín.

Otro es Federico Gutiérrez Zuluaga, de Creemos. El excandidato presidencial ya estuvo en las Torres de Bomboná, en la zona céntrica de Medellín, donde acompañado de sus seguidores, inscribió su candidatura… Ha reiterado que busca recuperar a Medellín y habló sobre el candidato a la Gobernación de Antioquia por su movimiento político, aunque advierte en tono férreo, que hay que cuidar al departamento…

"Tenemos unas líneas rojas. Quienes se hayan prestado para la mala administración, para quienes hayan hecho parte de esas repartijas burocráticas que hoy tanto se cuestiona la ciudadanía, que hoy es un símbolo de esa corrupción que no queremos, aquí no hay espacio. Pero hay que cuidar a Antioquia, al día de hoy, Creemos no tiene candidato a la Gobernación", aseveró "Fico".

Esta misma semana, Federico entregó cerca de 1.000 avales a candidatos en Antioquia y el país, que aspiran a JAL, concejos municipales, alcaldías, entre otros…

A propósito de Medellín, el profesor Gilberto Tobón Sanín, en diálogo con la Ronda Política de BLU Antioquia, aseguró que, a pesar de su gran apogeo en redes sociales, es un candidato a pulso… sin apoyos económicos.

"Sin recursos es muy difícil hacer campaña. Yo soy un hombre que no tengo muchos recursos, prácticamente nada, a pulso. ¿Por qué? Porque los recursos los he tenido que conseguir con amigos, con dificultades. Cualquiera a esos dos candidatos de Quintero o 'Fico' lo tienen ahí en un maletín, yo no, yo soy un candidato distinto. Yo soy un candidato de disrupción, yo no quiero ser presidente ni tengo edad para hacerlo, pero sí quiero transformar esta ciudad porque estoy indignado como la dejan", manifestó el profesor.

Y de afrontar literal, un chicharrón, en el Bajo Cauca, afrontando diferentes situaciones incluso de violencia, lo que era un encargo de 15 días terminó en 20 meses de alcalde encargado de Caucasia, a raíz de los problemas que tuvo el periodista Léiderman Ortiz, alcalde electo que no pudo asumir el cargo… Se trata de Félix Olmedo Arango, que ahora siguiendo con su voluntad de ayudar a la comunidad, aspira pero a la Alcaldía de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia…

El nacido en la vereda de Playitas del corregimiento Aragón aseguró que quiere meter en el mapa nacional e internacional a esta localidad…

"Hoy Santa Rosa necesita una persona que genere, primero, confianza, genere seguridad, credibilidad. Queremos apostarle al sector salud hoy, que está en precarias condiciones la prestación del servicio. También queremos aportarle al tema de seguridad municipal, en cultura, deporte, el turismo. Santa Rosa tiene un potencial turístico que tenemos que explotar. Tenemos que volver a ser el municipio líder del norte de Antioquia", dijo el aspirante en conversación con la Ronda Política de BLU Antioquia,

Aseguró que busca unir, y por eso con el aval del partido político En Marcha, dice que está abierto a alianzas y que se pueda hacer una campaña de ideas y respeto.

Por otro lado, sigue enredada la elección de un único candidato del llamado pacto del Mall Indiana. Aunque Eugenio Prieto que tiene aval Liberal y Andrés Julián Rendón, del Centro Democrático, dicen que escogerán a un único candidato, se salió del baile Juan Diego Gómez, candidato del partido Conservador. Se espera que antes de culminar esta semana se tengan definiciones… Y eso que estamos a la espera de que salga Luis Pérez Gutiérrez, como ya lo hizo el empresario Cristian Halaby y Augusto Osorno que tendría aval de Colombia Humana-Pacto Histórico.

Este y todos los jueves las noticias de la jornada electoral en la Ronda Política de Blu Antioquia.