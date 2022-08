El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue investigado por pedir al Esmad entrenamiento con yoga

El alcalde de Medellín , Daniel Quintero, aseguró que fue investigado por pedir a los integrantes del ESMAD que entrenaran con yoga.

De acuerdo con el mandatario local, la investigación se dio debido a que la petición pretendía modificar la doctrina y formación militar que tiene la Policía desde instancias nacionales. No obstante, aseguró que implementar el yoga entre los uniformados del Esmad permitió fomentar en ellos elementos de respiración que aporten a promover el diálogo durante las protestas ciudadanas en Medellín.

“También le enseñamos al Esmad a respirar, por eso lo del Yoga, porque cuando hay una confrontación les ayuda para que puedan controlarse. En pocas palabras, respirar antes de actuar”, puntualizó.

Quintero Calle respaldó, además, las medidas del Gobierno Nacional frente a las reformas que propone para el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), para que se convierta en una Unidad de Diálogo y Acompañamiento durante las manifestaciones públicas.

“Lo que entendimos claro está, es la importancia de que no haya armas, un Esmad que no tenga armas, que no haya policías armados alrededor de una protesta social, porque eso puede prestarse para cualquier cosa”, agregó Daniel Quintero.

Finalmente señaló que, gracias a su iniciativa con el yoga, Medellín no tuvo pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones sociales.

