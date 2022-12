El día clave para el futuro de Hidroituango

Miércoles 16 de enero quedará en los hitos de EPM como la fecha de una nueva alerta tras la contingencia de mayo pasado. La imponente hidroeléctrica está evacuada desde la medianoche del martes pasado cuando fueron activados los puestos de mando unificado en Hidroituango y los municipios aguas abajo.

En medio de tensión y expectativa las autoridades confirman que está todo listo para la maniobra y, pese a las preocupaciones de la comunidad, reiteran que no hay nuevas alertas.

Aunque ya los protocolos están 100 por ciento listos y no se decretaron nuevas alertas, la comunidad aguas abajo teme alguna emergencia cuando sea cerrada esta compuerta de 85 toneladas que hará que el caudal del Cauca se reduzca de más de 700 metros cúbicos por segundo a 380.



“Esperamos que todo salga bien, que haya normalidad en eso que van a hacer en la obra y que no nos perjudique ni a nosotros en Puerto Valdivia, ni a los peces o al río”, le dijo a Blu Radio María Isabel Peña, una de las personas que en el corregimiento aguas abajo no se despega de las pantallas de alerta.



Los trabajadores del proyecto, quienes fueron evacuados de la obra a las 12:00 de la noche, están ansiosos, pero confían en que la maniobra será exitosa. “Llevo muchos años trabajando en Hidroituango, queremos que todo salga bien”.



Esperamos que no haya ningún problema y que podamos seguir aquí, con el sueño de este proyecto”, asegura uno de los empleados que a esta hora prende velas y le pide a la Virgen del Carmen una ayudita divina.

Desde las 6:00 de la mañana habrá tres momentos clave, incluyendo el procedimiento de cierre, que se puede tardar hasta dos horas, según el gerente de EPM Jorge Londoño.

En total son 5 puestos de mando unificados activados, más de mil rescatistas y cientos de empleados de EPM y el Dapard que están al frente de la maniobra técnica.

