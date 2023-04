El presidente del Atlético Nacional, Mauricio Navarro, en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, dijo que el fútbol no se puede politizar, en referencia a la determinación del alcalde de Medellín, Daniel Quintero , de no prestar el estadio Atanasio Girardot por los recientes disturbios con las barras bravas.

"El fútbol es para unir, no para dividir. Si alguien intenta politizarlo, no lo permitiremos. No permitiremos que se utilice el estadio del Atlético Nacional para fines políticos. El fútbol es un deporte que une a las personas y no debe ser utilizado para generar divisiones", dijo.

El presidente del Atlético Nacional reveló que, ante la situación, el equipo buscará alternativas para jugar sus partidos en otra ciudad.

“Nosotros estamos esperando que haya una comunicación, pues, ayer lo hizo por Twitter el señor alcalde, pero si hay una comunicación oficial, pues, sería lo ideal y ahí tendríamos que tomar las decisiones del caso. Si no tenemos estadio para la liga, pues, tendremos que jugar en otro estadio del país”, dijo.

Navarro agregó que la medida de Daniel Quintero busca presionar a Atlético Nacional para reversar las medidas tomadas por el equipo, como no entregarles boletas gratis para los partidos.

“La Alcaldía ve que la única solución al diálogo es que Nacional reconsidere y eche para atrás la medida de los beneficios. Creemos que la Alcaldía no debe tomar partido en esto. El fútbol no se puede politizar y, definitivamente, yo lo decía en otro medio ahora más temprano: yo invito, si Nacional es un equipo de la ciudad, que es bien cierto es un equipo del país, pero también es un equipo del departamento, y yo invito a que la Gobernación de Antioquia, si vamos a dialogar, se sumen a este diálogo para de alguna manera también nivelar la conversación”, puntualizó.

Navarro agregó que el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, está usando políticamente a las barras bravas de Nacional: “Si usted ve las declaraciones del secretario de Gobierno, en un momento donde estamos cerca de unos comicios, pues es que tener 11.000 y 10.000 participantes de una barra apoyando un partido pues dan los beneficios y los beneficios son los que reivindican el partido que representan”.

Los disturbios en el partido Atlético Nacional vs América de Cali

El partido entre Atlético Nacional y América de Cali, correspondiente a la jornada 14 de la liga colombiana, fue suspendido debido a los enfrentamientos entre miembros de la barra "Los del Sur" y la Policía. Estos disturbios se produjeron momentos antes de que los equipos saltaran al campo.

La tensión entre la barra y los directivos del club había aumentado durante la semana previa al partido. En un hilo de Twitter publicado el viernes, Los del Sur afirmaron que el Atlético Nacional había roto relaciones con ellos y con la hinchada en general. Según la barra, el club había tomado esta decisión debido a las críticas de la hinchada al entrenador del equipo, Paulo Autori, y a su rendimiento deportivo.

Ante la situación de tensión, el partido no se inició y el estadio Atanasio Girardot de Medellín fue evacuado.

El desencuentro entre Los del Sur y la directiva del club se debe a una falta de entendimiento en relación con las opiniones de la barra sobre la gestión del equipo. El Atlético Nacional tomó la decisión de suspender los beneficios económicos con la barra "Los Del Sur" porque considera que todos los aficionados son igual de importantes y por ello creen firmemente que nadie debe tener privilegios sobre otros.