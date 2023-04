Medellín no prestará Atanasio Girardot a Nacional hasta que solucione los problemas con los hinchas

Después de los fuertes enfrentamientos que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, rechazó lo sucedido a través de sus redes sociales y aseguró que no le prestarán más el estadio al club Atlético Nacional hasta que la relación entre los directivos de la institución y la hinchada mejore.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, aseguró el mandatario.

Este domingo, 16 de abril, en el estadio Atanasio Girardot, ubicado en la ciudad de Medellin, se presentaron fuertes disturbios entre hinchas de Nacional y la fuerza pública en la tribuna sur.

Según datos preliminares, diez personas resultaron heridas y doce hinchas de Nacional fueron capturados en medio de los disturbios en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot.

Por otra parte, por los fuertes disturbios, el encuentro entre Atlético Nacional y América de Cali se aplazó para este lunes, 17 de abril, para las horas de la mañana.

En el estadio Atanasio Girardot se registraron disturbios entre hinchas de Nacional y la fuerza pública en la tribuna sur, previo al juego entre el cuadro paisa y el América de Cali. #VocesySonidos pic.twitter.com/ON7QFuA6wv — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 16, 2023

Nacional y el duro enfrentamiento con Los del Sur

El club Atlético Nacional, en comunicado publicado en sus perfiles oficiales, se pronunció sobre lo que serían las denuncias de la agrupación, que acusó a la directiva de romper todo vínculo con sus hinchas. Y señaló que la molestia se debería a motivos económicos.

"La afirmación realizada en redes sociales por parte de 'Los Del Sur', sobre la 'ruptura de la relación con la hinchada', no es cierta. Nuestra institución vela por una cercanía con las barras organizadas de todo el país", dijo la directiva.

"Estas determinaciones tomadas con esa parte de la hinchada no va en contra de nuestros simpatizantes en Antioquia y el todo el territorio nacional", agregó el club.

