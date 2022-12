“El río Cauca nunca había presentado niveles tan bajos”: MinAmbiente

Durante su visita a Hidroituango, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Rodrigo Suárez, anunció que este miércoles esa entidad hizo nuevos requerimientos de carácter inmediato a Empresas Públicas de Medellín.



Estos requerimientos permitirían a la autoridad ambiental establecer si aplicaría o no sanciones a la empresa debido a que no se cumplió con el caudal mínimo aguas abajo de Hidroituango y también por la afectación a los municipios y a la fauna y flora de esa zona de influencia. EPM tendrá que presentar su argumentación en una audiencia de seguimiento y control que se realizará el próximo lunes en Bogotá.



“Lo que le hemos pedido a EPM es que nos entregue información de manera tal que nos permita identificar si hubo modificación o no de los servicios ambientales, como resultado de eso podremos establecer cuáles son las sanciones”, explicó Suárez.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, calificó la situación actual aguas abajo del proyecto como una de las más complejas que se ha vivido en Colombia en materia ambiental. Aseguró que el río Cauca nunca había presentado niveles tan bajos. A la altura del corregimiento de puerto Valdivia, el caudal alcanza alrededor de 60 metros cúbicos por segundo.