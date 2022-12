El simbólico regalo que jóvenes de Medellín dieron al presidente Santos

Durante el inicio del congreso mundial de jóvenes One Young World, un grupo de ellos se reunió con el presidente Santos en la Casa de Nariño para recibir la bandera de Colombia.



Allí, Maira Duque, joven paisa y líder del movimiento No matarás le hizo un regalo particular: una carta en la que le contaba que el 50% de los muertos de los más de 400 que van en Medellín son jóvenes y un recipiente con agua pintada con anilina vegetal.



El agua teñida de rojo fue la misma que pintaron en varias fuentes de la ciudad para exigirle a las autoridades proteger la vida y evitar más asesinatos.



La Alcaldía de Medellín le había cobrado a este colectivo más de dos millones de pesos por el cambio del agua en esas fuentes.



El dinero fue obtenido a través de una colecta e iban a pagarle al alcalde Federico Gutiérrez, quien no lo recibió y determinó que esa suma se invertirá en proyectos sociales en Altavista, una de las zonas más violentas de la ciudad.



