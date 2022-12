En el barco solo había un chaleco salvavidas: sobreviviente naufragio de Guatapé

Unos cinco minutos después de que la embarcación ‘El Almirante’ había salido del muelle del malecón de Guatapé con más de 150 personas a bordo, se empezó a vivir momentos de incertidumbre.

“Un lado del barco se hundió, entonces todos nos acomodamos al otro lado para hacer contrapeso. Gritábamos, sonó la alarma del barco y se fue la luz”, relató Éder Tobón, uno de los sobrevivientes de la tragedia.

El hombre indicó que el agua ingresaba por las ventanas del barco y era tanto el pánico que la gente no dejaba subir a los otros ocupantes a los niveles superiores de la embarcación. “Me tocó coger dos niños y esperar que me hundiera para salir con ellos”, dijo.

“Encontré un chaleco, se lo puse a un niño y lo monté a un barco. En el lugar donde estaba todo lo de salvavidas solo había unos flotadores largos y unos icopores”, dijo.

“Cuando el barco se hundió, entré a los dos primeros niveles y había una mujer con el brazo quebrado”, añadió Éder Tobón.

Las autoridades continúan con los operativos de búsqueda en la represa. De acuerdo con el Dapard, 99 personas fueron rescatadas de manera inmediata por lanchas y botes cercanos.

