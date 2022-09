Evacuarán 100 familias vecinas por riesgo con el Continental Towers en Medellín

Al menos cien familias vecinas al edificio Continental Towers, que se encuentra en riesgo de colapso, serán evacuadas luego de que la administración municipal declarara calamidad pública en la edificación.

Con esta declaratoria, la administración municipal asumirá la vigilancia del edificio que está siendo saqueado, se instalarán sensores de movimiento y se hará un estudio sobre si puede repotenciarse o deberá ser demolido.

La decisión fue tomada luego de que fuera más latente el riesgo de desplome de la estructura, pues como ya habían denunciado vecinos del sector, las losas de balcones se observan dobladas, además de que hay daños en las columnas.

El alcalde Daniel Quintero señaló que un equipo de monitoreo ocular ha evidenciado los daños estructurales.

“En algunos de los muros que han sido retirados luego se observan fisuras en otras zonas, lo cual muestra aparentemente que habría una carga por parte de los ladrillos y eso es muy grave y también se ha notado algunas fisuras en columnas”, agregó el mandatario local.

Mientras se hacen los estudios, 100 familias que habitan el edificio Interclub, vecinos de la estructura, serán evacuados. Los afectados recibirán recursos para albergarse y acompañamiento de un equipo social, según la directora del Dagrd, Laura Duarte.

“Brindaremos una atención integral a las familias que se ven afectadas por esta constructora que no cumplió con las normas que se establecen para los cálculos estructurales de manera correcta”, puntualizó.

Elkin Hernández, uno de los afectados, respaldó la medida tomada por las autoridades y aseguró que es una decisión responsable con los vecinos de ese edificio y con las personas que todos los días transitan por allí.

Mientras tanto, Andrea Echeverri, otra propietaria, pidió que luego no les toque pagar los costos, debido a que no cuentan con el dinero y saben que la constructora ya no existe porque se declaró en liquidación.

El estudio que hará la Alcaldía costará unos 5.000 millones de pesos y también interpondrá una demanda contra la desaparecida constructora Lérida CDO.

