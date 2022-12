Fans de Shaggy y Cultura Profética, con los crespos hechos por cancelación de concierto en Medellín

Bastante molestos se encuentran los seguidores de Shaggy y Cultura Profética, en Medellín, tras la cancelación del concierto denominado “25 años sobrevolando”, el cual estaba previsto que se llevaría a cabo el jueves 8 de diciembre en el pabellón amarillo de Plaza Mayor, hasta donde llegaron varios fanáticos de los artistas.

A través de un comunicado, Plaza Mayor explicó que las razones por las que no se permitió que dicho concierto se realizara en sus instalaciones fue que "el empresario no presentó los respectivos permisos que deben generar las autoridades competentes. Por lo tanto, no se podía permitir el ingreso a las instalaciones, tanto de los organizadores, como de los asistentes".

Por su parte, la empresa organizadora, High Frequency, a través de otro comunicado dijo que lo siguiente:

"La Alcaldía basa su decisión citando el decreto 1066 del 2015, que ya fue derogado por el decreto 1007 del 14 de junio de 2022, mostrando así su desconocimiento en las normatividades de derechos de autor".

Mientras tanto, Ticket Express, encargada de la venta de boletería, expresó que devolvería el dinero que pagaron las personas que compraron boleta para el concierto.

