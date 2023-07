Gobernador de Antioquia pidió a EPM que el departamento continúe con la ejecución de Hidroituango

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le pidió a EPM que concertadamente se dé por terminado el contrato BOOMT entre la entidad y la Gobernación a través del Idea, que se firmó en 2010 para la construcción de la central Hidroituango que hoy tiene dos turbinas operando.

En una carta de cinco páginas, el mandatario departamental Aníbal Gaviria, argumentó su petición de finalizar el contrato BOOMT que fue firmado hace 13 años, en la administración de Luis Alfredo Ramos, cuando se adquirió en 2007 acciones mayoritarias llegando al 52,8 % por parte del Instituto de Desarrollo para Antioquia (Idea) con el 50,74 %, ente descentralizado de la Gobernación de Antioquia que tiene el 2,14 %.

El contrato BOOMT en su momento tuvo como premisa un acuerdo de construcción entre la Sociedad Hidroeléctrica Ituango y el contratista EPM, que ha tenido que superar inmensos inconvenientes, como la emergencia que se tuvo el 28 de abril de 2018.

Por eso, en la carta, Aníbal Gaviria aseguró que se tienen varios retos y dificultades por afrontar e hizo un llamado de atención frente a la visión contractual que tiene EPM sobre el contrato, donde se tiene una controversia contractual que se sigue en el Tribunal de Arbitramento, donde la Sociedad Hidroituango solicita a las empresas públicas pagos de cláusulas penales de apremio por retrasos acumulados y la no entrada en operación comercial del proyecto en los tiempos firmados en el contrato BOOMT. Además de controversias, reclamaciones y procesos ante la justicia con relación a la contingencia.

Ante este panorama, el mandatario seccional aseguró que la ejecución del contrato es perjudicial y desequilibrada para la Sociedad Hidroituango y el departamento, por los informes presentados en el Tribunal con interpretaciones donde se asegura que a partir de la proyección del plan de negocios de la central hidroeléctrica, la generación, los ingresos de cargo de confiabilidad y el costo promedio de capital, la sociedad no tiene derecho a remuneración alguna y adicionalmente calcula un valor neto negativo del proyecto en 960 millones de dólares calculados a 50 años de operación y 883 millones de dólares en 70 años, por lo que según el mandatario seccional dice que no puede ser que en 50 años EPM gane miles millones de dólares, mientras que la Sociedad Hidroituango y los socios, el Idea y el departamento, no reciben un solo peso debido a que son dineros que se requieren para la ejecución de proyectos en los 125 municipios de Antioquia.

Ese cálculo lo hizo un perito y no están acorde a las peticiones de la sociedad, que a la fecha se calcula en 1,2 billones de pesos, pero que con las actualizaciones por imcumplirse los hitos 7, 8, 9 y en duda 10, todas estas tienen una valoración preliminar superior a los tres billones de pesos por los perjuicios hasta 2027, fecha en la que se estima entren en operación las 8 turbinas de la Central.

Por lo que en la carta le solicitó Anibal Gaviria a la Junta de EPM que en un acto de justicia y grandeza, se haga una negociación equilibrada para el beneficio, no sólo de Medellín, si no también de Antioquia.

Entonces, Gaviria los invitó a buscar una ruta que permita la solución de las diferencias, de forma armónica, insistiendo en que se dé por terminado anticipadamente el contrato BOOMT, EPM ceda a la Gobernación de Antioquia las acciones que tiene en la Sociedad Hidroituango y sea entregado el proyecto para que esta continúe con su operación, con ello la Sociedad, el Idea y el departamento, desistirán de las demandas actuales en el tribunal de arbitramento y en otras.

Incluso, aseguró que de, no concretarse esta propuesta, le solicita a la Procuraduría General de la Nación acompañamiento en un proceso de conciliación justo en el Tribunal de Arbitramento ante el desequilibrado contrato.

Y por último, aseguró que de no llegarse a un acuerdo antes de finalizar este año, tendrán que iniciar nuevas acciones legales por incumplimiento del hito 10, una demanda por desequilibrio económico y financiero del contrato y por incumplimientos.

Esta carta fue radicada este lunes, por lo que EPM emitirá algún pronunciamiento cuando sea evaluada.